Ноћ лудила у Београду: Пуцњава, опекотине, пад са висине, убадање ножем испред пекаре

Аутор:АТВ редакција
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У Београду је протекле ноћи Хитна помоћ интервенисала због пуцњаве у Макензијевој улици, док је у Улици краљице Наталије једна особа пала са висине, а на Зеленом венцу једна особа је убодена ножем испред пекаре.
Синоћ око 22 часа оборен је један мотоциклиста, који је том приликом доживио тешке тјелесне трауме, а у Улици Гаврила Принципа један мушкарац задобио је опекотине.
Једна особа повријеђена је у судару путничког аутомобила и аутобуса у Улици Славка Родића у београдском насељу Раковица. Повријеђен је мушкарац, који је возилом Хитне помоћи превезен у Ургентни центар.
Служба Хитне помоћи у Београду током ноћи примила је укупно 110 позива, уз 32 интервенције на јавном мјесту.
Интервенције су се најчешће односиле на проблеме са прекомјерним уношењем алкохола. Осим тога, за помоћ ове службе током ноћи најчешће су се јављали срчани болесници, преноси РТС.
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