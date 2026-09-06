Апел породице Младић: Новац умјесто за цвијеће и вијенце за генерала уплатити за обољелу дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Породица генерала Ратка Младића апеловала је на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.
"Поводом посљедњег испраћаја мог оца, генерала Ратка Младића, желим да замолим све који ће доћи да му одају пошту и испрате га на вечни починак да не купују цвијеће и вијенце", наводи се у апелу породице Младић.
Дарко Младић је замолио да се умјесто куповине цвијећа пажња усмјери тамо гдје може да значи много више – на обољелу дјецу која се боре за своје здравље и живот.
"Као син, вјерујем да би мом оцу било драже да умјесто цвијећа које ће увенути помогнемо неком дјетету да добије прилику за лијечење, оздрављење и живот", навео је Дарко Младић.
Према његовим ријечима, у данима када један живот испраћамо, учинимо нешто за други живот.
"Хвала свима који ће разумијети и прихватити ову моју молбу као посљедњи знак поштовања према мом оцу", истакао је Дарко Младић.
Генерал Ратко Младић биће сахрањен сутра на Топчидерском гробљу у Београду, преноси Срна.
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