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Апел породице Младић: Новац умјесто за цвијеће и вијенце за генерала уплатити за обољелу дјецу

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06.09.2026 08:08

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Апел породице Младић: Новац умјесто за цвијеће и вијенце за генерала уплатити за обољелу дјецу
Фото: ATV

Породица генерала Ратка Младића апеловала је на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.

"Поводом посљедњег испраћаја мог оца, генерала Ратка Младића, желим да замолим све који ће доћи да му одају пошту и испрате га на вечни починак да не купују цвијеће и вијенце", наводи се у апелу породице Младић.

Дарко Младић је замолио да се умјесто куповине цвијећа пажња усмјери тамо гдје може да значи много више – на обољелу дјецу која се боре за своје здравље и живот.

"Као син, вјерујем да би мом оцу било драже да умјесто цвијећа које ће увенути помогнемо неком дјетету да добије прилику за лијечење, оздрављење и живот", навео је Дарко Младић.

Према његовим ријечима, у данима када један живот испраћамо, учинимо нешто за други живот.

"Хвала свима који ће разумијети и прихватити ову моју молбу као посљедњи знак поштовања према мом оцу", истакао је Дарко Младић.

Генерал Ратко Младић биће сахрањен сутра на Топчидерском гробљу у Београду, преноси Срна.

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Тагови :

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Ратко Младић сахрана

Дарко Младић

генерал Ратко Младић

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