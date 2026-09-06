Министар правде Србије о чину Ратка Младића: Члан 185. Закона о војсци се не односи на генерала

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Ненад Вујић одбацио је као нетачне тврдње које су се појавиле у дијелу јавности да је генералу Ратку Младићу требало одузети чин јер је осуђен пред Хашким трибуналом.
"Поводом гласина које су се појавиле подсјећам да се члан 185. Закона о војсци не односи на генерала Младића. Тај члан се односи на активна војна лица или лица у резервном саставу у тренутку доношења правоснажне пресуде. Генерал Младић, изашао је из активног војног састава 2002. године када је пензионисан. Такође, сваком лицу које напуни 60 година престаје и обавеза служења у резервном саставу, а која је генералу Младицу такође престала 2002. године", нагласио је Вујић.
Подсјетио је да генерал Младић у тренутку изрицања правоснажне пресуде 2021. године није био ни у активном, нити у резервном саставу војске.
"Он је био генерал у пензији и није имао ни резервну војну обавезу. Дакле, члан 185 се не односи на њега", навео је Вујић.
Подсјетио је и на својевремени покушај блокирања пензије члановима породице генерала Младића, иако је право на имовину - пензију, гарантовано чланом 1 Протокола 1 Европске конвенције.
"Право на пензију коју сте стекли не може нико да вам одузме, нити да је блокира. Иако му је пензија била блокирана у једном периоду, послије је одблокирана, а то је било једно од елементарних кршења права породице", навео је Вујић.
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