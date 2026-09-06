Младић погинуо у језивој несрећи: Ауто стао због квара, други налетио на њега у пуној брзини

Аутор:АТВ редакција
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Један млади људски живот угашен је синоћ у језивој саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу Нови Пазар – Рашка, док је више особа са повредама хитно превезено у болницу, сазнаје „Телеграф.рс“.
Трагедија се, према првим информацијама, одиграла када се једно путничко возило усљед изненадног квара зауставило на неосвијетљеном коловозу. Тренутак касније, на њега је пуном брзином налетјело друго возило.
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Силина директног удара била је толика да је један аутомобил остао потпуно уништен, са предњим крајем смрсканим до непрепознатљивости.
За несрећног младића љекари нису могли ништа да учине – љекарска екипа могла је само да констатује смрт на лицу мјеста.
Остали учесници у удесу превезени су у Општу болницу у Новом Пазару, гдје им се указује љекарска помоћ. Званични степен њихових повреда и тачан број збринутих пацијената још увијек нису саопштени.
Службе Хитне помоћи и полицијске патроле одмах су блокирале ову дионицу, а саобраћај је током вишечасовног увиђаја био у потпуном прекиду. Вјештачење и детаљна истрага утврдиће све околности и тачан узрок ове несреће, пише Телеграф.
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