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Младић погинуо у језивој несрећи: Ауто стао због квара, други налетио на њега у пуној брзини

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06.09.2026 08:24

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Младић погинуо у језивој несрећи: Ауто стао због квара, други налетио на њега у пуној брзини
Фото: Envato/travelarium

Један млади људски живот угашен је синоћ у језивој саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу Нови Пазар – Рашка, док је више особа са повредама хитно превезено у болницу, сазнаје „Телеграф.рс“.

Трагедија се, према првим информацијама, одиграла када се једно путничко возило усљед изненадног квара зауставило на неосвијетљеном коловозу. Тренутак касније, на њега је пуном брзином налетјело друго возило.

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Силина директног удара била је толика да је један аутомобил остао потпуно уништен, са предњим крајем смрсканим до непрепознатљивости.

За несрећног младића љекари нису могли ништа да учине – љекарска екипа могла је само да констатује смрт на лицу мјеста.

Остали учесници у удесу превезени су у Општу болницу у Новом Пазару, гдје им се указује љекарска помоћ. Званични степен њихових повреда и тачан број збринутих пацијената још увијек нису саопштени.

Службе Хитне помоћи и полицијске патроле одмах су блокирале ову дионицу, а саобраћај је током вишечасовног увиђаја био у потпуном прекиду. Вјештачење и детаљна истрага утврдиће све околности и тачан узрок ове несреће, пише Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Нови Пазар

Србија

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