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Трагедија у породици Саше Ковачевића: Пјевач се носи са огромним болом

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05.09.2026 20:37

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Саша Ковачевић
Фото: Youtube/Republika Zabava

Породица популарног пјевача Саше Ковачевића суочава се са великим губитком. Пјевачу је прије неколико дана преминула тетка, а ова потресна вијест дубоко је потресла читаву породицу.

Како се наводи, преминула жена била је рођена сестра Сашине мајке, због чега је губитак посебно тешко пао његовим најближима, преноси "Република".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саша Ковачевић

Пјевач

трагедија

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