Трагедија у породици Саше Ковачевића: Пјевач се носи са огромним болом

Породица популарног пјевача Саше Ковачевића суочава се са великим губитком. Пјевачу је прије неколико дана преминула тетка, а ова потресна вијест дубоко је потресла читаву породицу.

Како се наводи, преминула жена била је рођена сестра Сашине мајке, због чега је губитак посебно тешко пао његовим најближима, преноси "Република".

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