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Укинута емисија "24 минута"

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05.09.2026 14:12

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Укинута емисија "24 минута"
Фото: Youtube

Емисија "24 минута" коју уређује и води Зоран Кесић уклоњена је из програмске схеме на Новој С.

Као разлог се наводи, наводно, мала гледаност и економска неисплативост пројекта који се емитује дуги низ година.

Кесић се захвалио колегама који остају на телевизији Нова С, али и онима који им пружају подршку.

"На састанку на који смо позвани да нам се саопћи коначна одлука о судбини наше емисије, разговарали смо јучер с Енглезом и Холанђанином, који су нам пренијели став Португалаца да више нису заинтересирани за емитирање „24 минута” на Новој С. У вицу би Србин испао најпаметнији и све их на крају надмудрио, али, нажалост, овога пута Србин се ништа није питао", поручио је Кесић.

Он најављује да ће се емисија наставити и даље емитовати, али на Јутјубу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Кесић

Емисија 24 минута

Нова С

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