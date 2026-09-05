Укинута емисија "24 минута"

Аутор:АТВ редакција
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Емисија "24 минута" коју уређује и води Зоран Кесић уклоњена је из програмске схеме на Новој С.
Као разлог се наводи, наводно, мала гледаност и економска неисплативост пројекта који се емитује дуги низ година.
Кесић се захвалио колегама који остају на телевизији Нова С, али и онима који им пружају подршку.
"На састанку на који смо позвани да нам се саопћи коначна одлука о судбини наше емисије, разговарали смо јучер с Енглезом и Холанђанином, који су нам пренијели став Португалаца да више нису заинтересирани за емитирање „24 минута” на Новој С. У вицу би Србин испао најпаметнији и све их на крају надмудрио, али, нажалост, овога пута Србин се ништа није питао", поручио је Кесић.
Он најављује да ће се емисија наставити и даље емитовати, али на Јутјубу.
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