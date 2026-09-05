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Путин: Захтјев за прекид удара на Кијев стигао преко њихових званичних канала

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05.09.2026 20:57

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Путин: Захтјев за прекид удара на Кијев стигао преко њихових званичних канала
Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Захтјев за тродневни прекид напада на Кијев стигао је из Украјине путем званичних канала, односно обавјештајних служби и украјинског Министарства спољних послова Украјине, изјавио је данас руски предсједник Владимир Путин на састанку са америчким специјалним изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, додајући да од поноћи није било никаквих удара на Кијев.

- Желио бих да напоменем да је украјинска страна значајно смањила своје нападе на територију Руске Федерације, укључујући и Москву - истакао је Путин, преноси агенција Интерфакс.

Према његовим ријечима, украјинске власти су упутиле позив за шири тродневни прекид ватре, али о томе није било договора.

Виткоф је захвалио Путину на одлуци о тродневном прекиду удара на Кијев, истакавши да је то омогућило да он и Кушнер допутују у Москву на преговоре.

Виткоф је такође пренио руском предсједнику захвалност породице за пуштање бившег америчког маринца Роберта Гилмана из затвора.

Састанак Путина са америчким изасланицима у Москви почео је око 19.00 часова по централно-европском времену, а и даље је у току.

Ово је шести Путинов састанак са америчким преговарачима.

Виткофа и Кушнера је раније данас, по доласку на аеродром Внуково, дочекао Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директна улагања.

Амерички предсједник Доналд Трамп је у петак саопштио да ће амерички представници током викенда у Москви представити приједлоге за окончање сукоба у Украјини, као и да ће након тога посјетити Кијев.

Русија и Украјина су се сагласиле раније данас да у наредна три дана обуставе нападе на Москву и на Кијев.

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Тагови :

Владимир Путин

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

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