Путин: Захтјев за прекид удара на Кијев стигао преко њихових званичних канала

Аутор:АТВ редакција
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Захтјев за тродневни прекид напада на Кијев стигао је из Украјине путем званичних канала, односно обавјештајних служби и украјинског Министарства спољних послова Украјине, изјавио је данас руски предсједник Владимир Путин на састанку са америчким специјалним изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, додајући да од поноћи није било никаквих удара на Кијев.
- Желио бих да напоменем да је украјинска страна значајно смањила своје нападе на територију Руске Федерације, укључујући и Москву - истакао је Путин, преноси агенција Интерфакс.
Према његовим ријечима, украјинске власти су упутиле позив за шири тродневни прекид ватре, али о томе није било договора.
PUTIN: Ukrainian authorities published their call for broader ceasefire for 3 days but this was something we DID NOT agree upon with them— RTRussia (@RT_Russia_) September 5, 2026
‘We will do our UTMOST to provide for safety of negotiations’ https://t.co/Cn53vOw5X4 pic.twitter.com/tq0qhOsazp
Виткоф је захвалио Путину на одлуци о тродневном прекиду удара на Кијев, истакавши да је то омогућило да он и Кушнер допутују у Москву на преговоре.
Виткоф је такође пренио руском предсједнику захвалност породице за пуштање бившег америчког маринца Роберта Гилмана из затвора.
Састанак Путина са америчким изасланицима у Москви почео је око 19.00 часова по централно-европском времену, а и даље је у току.
Ово је шести Путинов састанак са америчким преговарачима.
Виткофа и Кушнера је раније данас, по доласку на аеродром Внуково, дочекао Кирил Дмитријев, шеф Руског фонда за директна улагања.
Амерички предсједник Доналд Трамп је у петак саопштио да ће амерички представници током викенда у Москви представити приједлоге за окончање сукоба у Украјини, као и да ће након тога посјетити Кијев.
Русија и Украјина су се сагласиле раније данас да у наредна три дана обуставе нападе на Москву и на Кијев.
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