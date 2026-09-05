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Лавров: Обнављамо права грађана који говоре руски

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05.09.2026 18:06

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује Регионалном форуму АСЕАН-а (ARF), који је дио састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН), у Пасају (Метро Манила), на Филипинима, у четвртак, 23. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Русија чини све што је потребно да би обновила права грађана са руског говорног подручја у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Чинимо све што је потребно да бисмо осигурали испуњавање уставних обавеза, очување безбједности Русије и враћање права наших сународника, руског народа Крима, Донбаса, Новорусије, па чак и руског народа на остатку територије која је тренутно под контролом кијевског режима", рекао је Лавров.

Он је додао да је Кијев је "грубо прекршио и језичка и вјерска права", пренио је ТАСС.

Лавров је говорио на састанку предсједника Владимира Путина са пет водећих кандидата на листи странке Јединствена Русија на предстојећим изборима, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Владимир Путин

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