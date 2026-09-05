Аутор:АТВ редакција
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Русија чини све што је потребно да би обновила права грађана са руског говорног подручја у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Чинимо све што је потребно да бисмо осигурали испуњавање уставних обавеза, очување безбједности Русије и враћање права наших сународника, руског народа Крима, Донбаса, Новорусије, па чак и руског народа на остатку територије која је тренутно под контролом кијевског режима", рекао је Лавров.
Он је додао да је Кијев је "грубо прекршио и језичка и вјерска права", пренио је ТАСС.
Лавров је говорио на састанку предсједника Владимира Путина са пет водећих кандидата на листи странке Јединствена Русија на предстојећим изборима, преноси Срна.
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