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Након одлуке Њемачке да затвори Руски дом затвара се Гете институт у Русији

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03.09.2026 09:07

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Филијале Гете института у Русији биће затворене након одлуке Њемачке да затвори Руски дом у Берлину, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Лавров је рекао да ће Русија затворити филијале Гете института у Москви, Санкт Петербургу и Јекатеринбургу, преноси РИА Новости.

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- Биће затворене након што је наш културни центар избачен из Њемачке, иначе нећемо поштовати себе - рекао је Лавров на Источном економском Форуму у Владивостоку.

Њемачка влада јуче је званично оптужила Русију да стоји иза инцидента са дроном на аеродрому Лајпциг/Хале у августу и најавила контрамјере.

Берлин је одлучио да 18. септембра затвори Генерални конзулат Русије у Бону.

Поред тога, Њемачка је најавила да ће раскинути споразум о раду Руског дома у Берлину и пооштрити контролу уласка за руске држављане.

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Источни економски форум одржава се у Владивостоку од 1. до 4. септембра.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Москва

Сергеј Лавров

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