Након одлуке Њемачке да затвори Руски дом затвара се Гете институт у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Филијале Гете института у Русији биће затворене након одлуке Њемачке да затвори Руски дом у Берлину, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Лавров је рекао да ће Русија затворити филијале Гете института у Москви, Санкт Петербургу и Јекатеринбургу, преноси РИА Новости.
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- Биће затворене након што је наш културни центар избачен из Њемачке, иначе нећемо поштовати себе - рекао је Лавров на Источном економском Форуму у Владивостоку.
Њемачка влада јуче је званично оптужила Русију да стоји иза инцидента са дроном на аеродрому Лајпциг/Хале у августу и најавила контрамјере.
Берлин је одлучио да 18. септембра затвори Генерални конзулат Русије у Бону.
Поред тога, Њемачка је најавила да ће раскинути споразум о раду Руског дома у Берлину и пооштрити контролу уласка за руске држављане.
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Источни економски форум одржава се у Владивостоку од 1. до 4. септембра.
(Срна)
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