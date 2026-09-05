МО Русије: Оружане снаге изводе ударе на циљеве у Украјини

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Оружане снаге Руске Федерације настављају са извођењем удара на циљеве у Украјини.
Током дана су далекометним ударним беспилотним летјелицама у насељу Бориспољ у Кијевској области погођени индустријски објекти компаније "Блек Амо", која се бави производњом, набавком и испоруком муниције и експлозивних материја украјинским безбједносним структурама, саопштило је руско Министарство одбране.
Поред тога, у луци "Черноморск" у Одеској области погођен је теретни брод са војно-техничком опремом коју су Оружаним снагама Украјине испоручиле западне земље, додају из Министарства одбране, а преноси РТ Балкан.
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