Logo

МО Русије: Оружане снаге изводе ударе на циљеве у Украјини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
05.09.2026 18:55

Коментари:

0
Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Оружане снаге Руске Федерације настављају са извођењем удара на циљеве у Украјини.

Током дана су далекометним ударним беспилотним летјелицама у насељу Бориспољ у Кијевској области погођени индустријски објекти компаније "Блек Амо", која се бави производњом, набавком и испоруком муниције и експлозивних материја украјинским безбједносним структурама, саопштило је руско Министарство одбране.

Поред тога, у луци "Черноморск" у Одеској области погођен је теретни брод са војно-техничком опремом коју су Оружаним снагама Украјине испоручиле западне земље, додају из Министарства одбране, а преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује Регионалном форуму АСЕАН-а (ARF), који је дио састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН), у Пасају (Метро Манила), на Филипинима, у четвртак, 23. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Обнављамо права грађана који говоре руски

1 ч

0
Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену

Свијет

Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену

2 ч

0
Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Свијет

Број жртава расте из сата у сат: У поплавама у Непалу страдало 1.344 људи, скоро 5.000 се води као нестало

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Славље се претворило у трагедију: Избио пожар на свадби у Конгу, погинуле 22 особе!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Једина: Борба за живот

19

53

Путин најавио тежак разговор са Виткофом и Кушнером

19

49

"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

19

49

Колико калорија има грожђе?

19

30

Превентивни кардиолошки прегледи за жене одржани у Челинцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима