Путин најавио тежак разговор са Виткофом и Кушнером

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин описао је ситуацију која ће бити размотрена током разговора са специјалним изасланицима САД Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером као "далеко од једноставне".
"Ситуација са којом данас морамо да се суочимо јесте, наравно, далеко од једноставне", рекао је Путин уочи разговора.
Он је додао да са америчким изасланицима намјерава да разговара о свим модалитетима рјешавања сукоба у Украјини.
Путин је уочи састанка иза затворених врата замолио Виткофа и Кушнера да "пренесу најбоље жеље и захвалност" предсједнику САД Доналду Трампу.
Руски предсједник је рекао да је Русија примила путем обавјештајних кругова приједлог о привременој обустави напада на Кијев.
Састанак се одвија у церемонијалној канцеларији Сенатске палате Кремља, преноси Срна.
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