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Путин најавио тежак разговор са Виткофом и Кушнером

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05.09.2026 19:53

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Руски председник Владимир Путин (десно) поздравља изасланике америчког предсједника Доналда Трампа, Стива Виткофа (други с лијева) и Џареда Кушнера, уочи разговора у Сенатској палати Кремља у Москви, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Руски предсједник Владимир Путин описао је ситуацију која ће бити размотрена током разговора са специјалним изасланицима САД Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером као "далеко од једноставне".

"Ситуација са којом данас морамо да се суочимо јесте, наравно, далеко од једноставне", рекао је Путин уочи разговора.

Он је додао да са америчким изасланицима намјерава да разговара о свим модалитетима рјешавања сукоба у Украјини.

Путин је уочи састанка иза затворених врата замолио Виткофа и Кушнера да "пренесу најбоље жеље и захвалност" предсједнику САД Доналду Трампу.

Руски предсједник је рекао да је Русија примила путем обавјештајних кругова приједлог о привременој обустави напада на Кијев.

Састанак се одвија у церемонијалној канцеларији Сенатске палате Кремља, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

разговор

Русија

Доналд Трамп

Америка

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