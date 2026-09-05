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Цвијановић: Срећан рођендан будућем предсједнику Сави Минићу

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05.09.2026 20:18

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Саво Минић
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је рођендан кандидату те странке за предсједника Републике Српске Сави Минићу.

"Срећан рођендан нашем премијеру и будућем предсједнику Републике Српске Сави Минићу! Жив и здрав нам био и до побједе", написала је на друштвеној мрежи "Икс" Цвијановићева, која вечерас учествује на предизборном скупу у Куљанима код Бањалуке, преноси Срна.

Она је у обраћању на скупу поручила да су Куљани и Бањалука уз Минића и да му честитају рођендан.

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Тагови :

Република Српска

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Избори 2026

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