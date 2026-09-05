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Више од игре - Бањалука у знаку Свесрпског купа у фудбалу

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05.09.2026 20:51

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Више од игре - Бањалука у знаку Свесрпског купа у фудбалу

Своје утакмице данас играју и млади фудбалери окупљени на Свесрпском купу у Бањалуци. Ипак, резултат није једино што је важно. Фудбал је и пријатељство и стварање заједничких успомена.

Данас није било важно које боје дрес носите ни из којег клуба долазите. И управо је то идеја Свесрпског купа, чије се треће издање одржава овог викенда у Бањалуци. Ипак, актери на терену, они најмлађи, дошли су да се и такмиче. Поред лијепих успомена из града на Врбасу и нових пријатељстава, свако од њих има жељу за побједом.

И баш како су организатори најавили. Ово је викенд спорта, фер плеја и пријатељства. То су нам потврдили и тренери ових малишана, у нади да ће поново доћи у наш град.

Свесрпски куп отворен је синоћ свечаним дефилеом учесника, након чега је услиједила журка на платоу испред храма Христа спаситеља. Такмичарки програм биће окончан сутра, када ће оним најбољима бити уручени пехари и медаље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свесрпски куп

Фудбал

Бања Лука

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