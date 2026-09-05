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Алекса Шеховац позван у репрезентацију

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05.09.2026 11:33

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Алекса Шеховац позван у репрезентацију
Фото: Ustupljena fotografija

Нападач Славије Алекса Шеховац добио је позив у јуниорску репрезентацију Босне и Херцеговине за предстојеће пријатељске утакмице против Мађарске.

Седамнаестогодишњи нападач већ трећу сезону игра за јуниоре Славије, још као прва година кадета је пребачен у старију конкуренцију и иако прошле сезоне двије године млађи од ривала успио је да се наметне на терену, а постигао је и пет погодака. Још прије двије сезоне, када се Славија борила за улазак у Премијер лигу Босне и Херцеговине, он је повремено улазио у игру са три године старијим од себе.

Шеховац је и раније позиван у репрезентацију Босне и Херцеговине, посљедњи пут у пионирској репрезентацији, а након краће паузе поново се нашао у тиму.

У19 репрезентација Босне и Херцеговине ће наредне седмице да гостује у Мађарској, гдје ће одмјерити снаге против домаће репрезентације.

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Тагови :

Алекса Шеховац

Фудбал

репрезентација

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