Недјељни тарот хороскоп: Једна карта упозорава свих 12 знакова

Аутор:АТВ редакција
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Недјеља од 7. до 13. септембра 2026. године у тарот тумачењу носи снажну тему завршетака, опраштања и одлуке да више не носимо са собом оно што је већ одслужило своју сврху.
Карта која одређује тон цијеле недјеље је Пет пехара, симбол разочарања, жаљења и наше склоности да гледамо оно што смо изгубили умјесто онога што нам је још остало.
Симболика се добро уклапа, астролошки гледано, у период опадајућег Мјесеца који претходи Младом Мјесецу у Дјевици 10. септембра. Старо поглавље тражи завршетак прије него што почнемо да пишемо ново, а за поједине знакове управо ће ова недјеља означити тренутак када коначно престају да се осврћу.
Посебно се издваја 9. септембар, који се у нумерологији посматра кроз симболику броја девет као броја завршетака и затварања циклуса, док 10. септембар доноси неколико важних астролошких промјена.
Ево шта тарот поручује сваком знаку од 7. до 13. септембра.
Тарот карта ове недјеље: Умјереност, обрнуто
Овнови су једном ногом већ закорачили у будућност, али другом још покушавају да остану у прошлости. Проблем је што бисте најрадије прво добили гаранцију да вас иза сљедећих врата чека нешто боље, па тек онда затворили претходна.
Ове недјеље такву потврду можда нећете добити унапријед.
Опадајући Мјесец подстиче вас да отпустите оно што више нема своје мјесто у вашем животу, а током викенда постаје лакше да прихватите да не морате унапријед знати сваки сљедећи корак.
Тарот карта ове недјеље: Правда
За Бикове стиже једна од повољнијих карата недјеље. Правда говори о посљедицама претходних одлука, враћању равнотеже и тренутку када почињете да добијате резултате онога што сте дуго градили.
Посебно важан могао би да буде 9. септембар. Не мора да се догоди спектакуларан преокрет, али нешто што се завршава може вам коначно показати зашто претходни развој догађаја није био узалудан.
Оно што је изгледало као затварање врата могло би да направи простор за много бољу прилику.
Тарот карта ове недјеље: Ђаво, обрнуто
Обрнути Ђаво у тароту често се повезује са ослобађањем од везаности, навика или образаца који су нас предуго држали на истом мјесту.
За Близанце је зато ово недјеља потенцијалног пробоја.
Можда сте много ближе циљу него што вам тренутно изгледа, али завршни корак захтијева да престанете да храните нешто што вас враћа уназад. Датум 9. септембар посебно наглашава тему завршетка једног циклуса.
Када се ослободи простор, пажња се враћа на оно што заиста желите.
Тарот карта ове недјеље: Девет пентакла
Ракови улазе у недјељу у којој труд може почети да даје видљиве резултате.
Девет пентакла говори о самосталности, сигурности и награди која долази након стрпљења. Нешто чему сте дуго посвећивали енергију сада може коначно почети да изгледа стварно.
Посебно занимљив тренутак стиже око 10. септембра, када Венера улази у Шкорпију. Тарот тумачење овај период повезује са важним повезивањем, сусретом или помаком који сте дуго чекали.
Промјена може доћи много брже него што очекујете.
Тарот карта ове недјеље: Четири пехара, обрнуто
Лавови ове недјеље застају да погледају пут иза себе, али не зато што желе да му се врате.
Потребна вам је провјера.
Да ли и даље вјерујете у одлуке које сте донијели? Да ли правац којим сте кренули и даље одговара особи која сте данас?
Почетком недјеље бићете посебно склони таквом преиспитивању, а како се приближава 10. септембар, одговор постаје много јаснији.
Ако сте посљедњих мјесеци сумњали у себе, ова недјеља може вратити осјећај да сте ипак на правом мјесту.
Тарот карта ове недјеље: Витез штапова
Енергије вам ове недјеље неће недостајати.
Витез штапова доноси покрет, амбицију и снажну жељу да се нешто коначно покрене. Послије 9. септембра, када се симболично затвара један стари циклус, могли бисте врло јасно да видите шта треба да урадите даље.
А онда стиже 10. септембар и Млади Мјесец у вашем знаку.
Истог дана Венера улази у Шкорпију, а Меркур у Вагу, па оно што је до тада било само идеја може добити конкретнији правац.
Тарот карта ове недјеље: Пет мачева, обрнуто
Ваге би ове недјеље могле коначно да престану да троше енергију на људе и проблеме који заправо нису њихови.
Обрнути Пет мачева указује на повлачење из беспотребних сукоба и одлуку да више не учествујете у биткама од којих немате ништа.
Око 9. септембра могло би посебно јасно да вам постане ко заиста стоји уз вас, а ко само заузима простор.
Не морате се свађати нити правити драматичне резове. Некада је довољно престати улагати енергију тамо гдје се она никада не враћа.
Тарот карта ове недјеље: Четири пехара, обрнуто
Иста карта појављује се и код Лава, али Шкорпијама доноси другачију поруку.
Не мора све што се тренутно одвија далеко од очију јавности да значи да сте заборављени или скрајнути. Понекад је потребно да идеја, план или особа остану ван рефлектора док не дође прави тренутак.
Млади Мјесец у Дјевици 10. септембра додатно наглашава тему новог почетка, док Венера истог дана улази у ваш знак.
Не журите да откријете све карте.
Тарот карта ове недјеље: Два штапа
Стријелчеви обично не воле предуго да стоје на мјесту и праве бесконачне планове. Изаберете правац и кренете.
Али Два штапа ове недјеље траже нешто другачије.
Прије великог потеза дозволите себи да замислите како заправо желите да изгледа сљедећа фаза живота. Не ради се о празном маштању, већ о томе да жељи дате облик прије него што кренете да је остварујете.
Око 11. септембра оно што је дјеловало као идеја могло би да добије много конкретније обрисе.
Тарот карта ове недјеље: Девет пентакла
Јарчеви дијеле веома повољну карту са Раковима.
Девет пентакла симболизује резултат, сигурност, самосталност и задовољство оним што сте сопственим трудом успјели да направите.
Почетак недјеље враћа такмичарски дух и мотивацију, али највеће изненађење може стићи са Младим Мјесецом у Дјевици 10. септембра.
Могуће је да ћете тек тада схватити да вас је низ малих корака довео много даље него што сте примјећивали док сте их правили.
Тарот карта ове недјеље: Маг
Једна од најснажнијих карата недјеље припала је Водолијама.
Маг симболизује способност да расположиве ресурсе, знање, контакте и таленте претворимо у нешто конкретно. Али овога пута кључ можда неће бити у томе шта можете сами.
Људи око вас играју важну улогу.
Пословне везе, пријатељства, заједница или особа са којом дијелите исту идеју могу отворити врата која бисте сами много теже отворили.
Савјет: Не покушавајте да будете читав тим у једној особи. Ове недјеље права сарадња може направити највећу разлику.
Тарот карте ове недјеље: Точак среће и Свјет, обрнуто
Рибе су једини знак који ове недјеље добија двије карте Велике Аркане, због чега њихово тумачење носи посебно снажну симболику.
Точак среће говори о промјени циклуса, док обрнути Свјет указује на причу која још није потпуно завршена.
Нешто кроз шта сте прошли можда тек сада добија смисао.
Млади Мјесец у Дјевици 10. септембра може означити важан тренутак за односе, одлуке и резултате ризика који сте раније преузели.
Оно што се враћа не мора бити стара ситуација. Може бити награда, прилика или одговор који је дуго каснио.
Пет пехара можда на први поглед није карта коју бисмо жељели да извучемо пред почетак нове недјеље, али њена порука није да ћемо нешто изгубити.
Она много више говори о ономе што одбијамо да пустимо иако је већ завршено.
Од 7. до 13. септембра највећи изазов за свих 12 знакова зато неће бити како да добију нешто ново, већ како да престану да гледају преко рамена.
Јер док пажњу држимо на ономе што више није ту, лако можемо да превидимо оно што је већ стигло, пише Она.рс
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