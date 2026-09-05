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Гужве на границама: На овим прелазима возачи најдуже чекају

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05.09.2026 11:29

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гранични прелаз Зупци Ауто-мото савез Републике Српске стање на границама
Фото: AMSRS

На граничним прелазима Велика Кладуша, Изачић, Орашје и Зупци дуге су колоне возила на излазу из БиХ, а на улазу на граничним прелазима Костајница, Брод и Делеуша.

На граничним прелазима Дољани-Метковћ, Бијача-Нова и Градишка - Горњи Варош нема гужви на излазним рампама, али су дуга задржавања на улазу у Хрватску, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута, саопштено је из АМС РС-а.

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Тагови :

Стање на граничним прелазима

Стање на границама

стање на путевима

гужве на граници

ГП Изачић

Ауто-мото савез Републике Српске

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