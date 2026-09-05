Гужве на границама: На овим прелазима возачи најдуже чекају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На граничним прелазима Велика Кладуша, Изачић, Орашје и Зупци дуге су колоне возила на излазу из БиХ, а на улазу на граничним прелазима Костајница, Брод и Делеуша.
На граничним прелазима Дољани-Метковћ, Бијача-Нова и Градишка - Горњи Варош нема гужви на излазним рампама, али су дуга задржавања на улазу у Хрватску, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута, саопштено је из АМС РС-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
27
15
06
14
48
14
44
14
43
Тренутно на програму