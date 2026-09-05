Logo

Исплата додатка на дјецу, обезбијеђено 2.546.243 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 12:40

Коментари:

0
Исплата додатка на дјецу, обезбијеђено 2.546.243 КМ

За августовску исплату додатка на дјецу за 9.824 корисника или 16.542 дјеце у Републици Српској обезбијеђено је 2.546.243 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту.

У току је и исплата материнског додатка, за шта је издвојено 2.457.324 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојене су 323.500 КМ за 634 породиље или 647 новорођенчади.

На име права на пронаталитетну накнаду за 157 породиља или 112 трећерођене дјеце и 51 четврторођено дијете издвојено 90.150 КМ.

Исплатом за август за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 383.439 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјечији додатак

Матерински додатак

Фонд за дјечију заштиту

Исплата

Коментари (0)

Више из рубрике

хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Друштво

Недјељни тарот хороскоп: Једна карта упозорава свих 12 знакова

3 ч

0
гранични прелаз Зупци Ауто-мото савез Републике Српске стање на границама

Друштво

Гужве на границама: На овим прелазима возачи најдуже чекају

4 ч

0
Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.

Друштво

Узбуна у Европи: Више од 1.000 случајева вируса западног Нила

5 ч

0
Ставрос Флорос поднио је у четвртак тужбу суду на Флориди, тражећи 100 милиона америчких долара одштете.

Друштво

Остао без ноге у ријалитију! Слиједи милионска тужба

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

15

06

Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

14

48

Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

14

44

Аграр: Приче пољопривредника и успјешних предузетника

14

43

Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима