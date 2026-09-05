Исплата додатка на дјецу, обезбијеђено 2.546.243 КМ

Аутор:АТВ редакција
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За августовску исплату додатка на дјецу за 9.824 корисника или 16.542 дјеце у Републици Српској обезбијеђено је 2.546.243 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту.
У току је и исплата материнског додатка, за шта је издвојено 2.457.324 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојене су 323.500 КМ за 634 породиље или 647 новорођенчади.
На име права на пронаталитетну накнаду за 157 породиља или 112 трећерођене дјеце и 51 четврторођено дијете издвојено 90.150 КМ.
Исплатом за август за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 383.439 КМ.
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