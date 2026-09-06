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Њемачка компанија лансирала сателите у орбиту

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06.09.2026 09:40

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Сателит лети изнад планете Земље.
Фото: Pexels/Zelch Csaba

Њемачка компанија "Исар аероспејс" постала је прва комерцијална свемирска компанија из Европе која је успјешно лансирала сателите у орбиту, саопштила је ова фирма.

"Ракета "спектрум", дуга 28 метара, лансирана је синоћ из норвешке свемирске луке у Андоји и прешла је такозвану Карманову линију, која означава замишљену границу свемира, на висини од око 100 километара изнад површине Земље", наводи се у саопштењу.

Ракета је понијела у свемир пет научних сателита са неколико универзитета и опрему за експерименте, пренијела је агенција ДПА.

Извршни директор и суоснивач Данијел Мецлер изјавио је да је ово ново поглавље за европске свемирске летове.

"За неколико година постигли смо оно за шта су европској свемирској индустрији раније биле потребне деценије. Европа сада има суверен приступ свемиру", рекао је Мецлер.

Он је додао да ће се "Исар аероспејс" сада фокусирати на брзо повећање производње лансирних возила, реализацију поруџбина и задовољавање растуће глобалне потражње.

Њемачки канцелар Фридрих Мерц честитао је компанији успјешно лансирање и у објави на "Иксу" навео да је то почетак нове ере.

Генерални директор Европске свемирске агенције Јозеф Ашбахер изјавио је да је ово историјско лансирање.

Компанија, чије је сједиште у Баварској, намјерава да спроведе додатна лансирања ове године, а изградња треће ракете "спектрум" је увелико у току.

Компанија планира да производи 40 ракета годишње, преноси Срна.

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Тагови :

Њемачка

Свемир

сателит

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