Пекинг шаље спасиоцима у Непалу сателитске снимке

Аутор:АТВ редакција
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Кинеска метеоролошка управа саопштила је да је појачала сателитску метеоролошку подршку Непалу и да тој земљи доставља сателитске снимке у реалном времену да би помогла спасиоцима послије катастрофалних поплава.
Администрација пружа Непалу низ метеоролошких извјештаја на основу података које сакупљају метеоролошки сателити "Фенгиун-3" и "Фенгиун-4", пренијела је Синхуа.
Кинески Национални сателитски метеоролошки центар наставио је да прати падавине и временске промјене у подручјима погођеним поплавама.
Кина користи сателитске снимке високе резолуције за праћење узводних подручја, ледених лавина и ријечних канала и на основу тога прави процјену ризика.
Према посљедњим званичним подацима, у поплавама на Хималајима прије 11 дана погинуло је више од 1.300 људи, а око 5.000 се води као нестало, преноси Срна.
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