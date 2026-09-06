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Пекинг шаље спасиоцима у Непалу сателитске снимке

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06.09.2026 10:20

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Преживјели посматрају припаднике непалске војске како постављају Бејлијев мост (мост од монтажних елемената) како би поново повезали село одсјечено након што је бујица уништила мост у Девигхату, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Кинеска метеоролошка управа саопштила је да је појачала сателитску метеоролошку подршку Непалу и да тој земљи доставља сателитске снимке у реалном времену да би помогла спасиоцима послије катастрофалних поплава.

Администрација пружа Непалу низ метеоролошких извјештаја на основу података које сакупљају метеоролошки сателити "Фенгиун-3" и "Фенгиун-4", пренијела је Синхуа.

Кинески Национални сателитски метеоролошки центар наставио је да прати падавине и временске промјене у подручјима погођеним поплавама.

Кина користи сателитске снимке високе резолуције за праћење узводних подручја, ледених лавина и ријечних канала и на основу тога прави процјену ризика.

Према посљедњим званичним подацима, у поплавама на Хималајима прије 11 дана погинуло је више од 1.300 људи, а око 5.000 се води као нестало, преноси Срна.

Бујица у Непалу

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Тагови :

сателит

пекинг

Непал

Поплаве

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