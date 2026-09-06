Могућ сусрет лидера Русије, Кине и САД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трилатерални састанак лидера Русије, Кине и Сједињених Америчких Држава је могућ, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков за руске медије.
„Идеја постоји и изнесена је, између осталог, и у јавности. Говорити да прелази у припремну фазу било би преувеличавање“, рекао је Рјабков, одговарајући на питање о састанку свјетских лидера.
Према његовим ријечима, главно је шта ће се очекивати као резултат.
„Овдје се главно питање своди на то како ће се формулисати садржајни аспект, шта ћемо очекивати као резултат? Иако је јасно да су формати, посебно на највишем нивоу, сами по себи кључни и шаљу потребне сигнале“, објаснио је дипломата.
„Али трилатерални формат који укључује лидере Русије, Кине и Сједињених Америчких Држава још се није практиковао. Наравно, не могу ништа да искључим“, закључио је Рјабков.
Раније је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков изјавио да ће на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње у Кини учествовати амерички предсједник Доналд Трамп, а доћи ће и руски лидер Владимир Путин, те би се стога могао организовати трилатерални састанак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
44
12
37
12
36
12
17
12
05
Тренутно на програму