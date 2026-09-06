Огласио се Дарко Младић дан пред сахрану генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, син Ратка Младића, изјавио је данас да „људи показују велику љубав према његовом оцу и да вјерује да ће сахрана протећи мирно и достојанствено“.
„Сутра ће доћи пријатељи, поштоваоци и рођаци мог оца. Сигуран сам да нико од њих нема помисао да направи инцидент. С друге стране, има неукусних излива мржње, али вјерујем да ће држава предузети све потребне мјере да сахрана протекне мирно и достојанствено“, рекао је Младић гостујући на телевизији Прва, а преноси Танјуг.
Како је навео, видио је да људи показују велику љубав према његовом оцу.
„Лично сам доживљавао реакције. Људи су ослободили ту своју енергију. Највећи утисак је оставила количина порука и позива“, додао је он.
Раније данас, породица Ратка Младића апеловала је на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце да то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.
Србија
Апел породице Младић: Новац умјесто за цвијеће и вијенце за генерала уплатити за обољелу дјецу
„Као син, вјерујем да би мом оцу било драже да умјесто цвијећа које ће увенути помогнемо неком дјетету да добије прилику за лијечење, оздрављење и живот“, навео је Дарко Младић.
Према његовим ријечима, у данима када један живот испраћамо, треба учинити нешто за други живот.
„Хвала свима који ће разумјети и прихватити ову моју молбу као посљедњи знак поштовања према мом оцу“, истакао је Дарко Младић.
Ратко Младић биће сахрањен у понедјељак, 7. септембра, на Топчидерском гробљу у Београду.
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