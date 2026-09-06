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Миладину (65) није било спаса: Преврнуо се трактор, жена га пронашла

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06.09.2026 10:55

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Миладину (65) није било спаса: Преврнуо се трактор, жена га пронашла

Незапамћена трагедија потресла је јутрос београдско насеље Заклопача, када је у превртању трактора живот изгубио Миладин Ж. (65), сазнаје "Телеграф.рс".

Према сазнањима "Телеграфа", несрећни човјек кренуо је јутрос рано на њиву и више се није вратио кући. Када је увидела да га неуобичајено дуго нема, његова супруга кренула је у потрагу за њим.

Незванично, земљаном путу који кроз шуму води ка њиховој парцели, сачекао ју је стравичан призор - затекла је пољопривредну машину преврнуту на бок, а под њом свог супруга који није давао знаке живота.

Шокирана жена одмах је позвала рођаке који су потрчали у помоћ и успјели да извуку тијело настрадалог мушкарца, на ком су биле видне тешке повреде главе.

На лице мјеста убрзо су стигле полицијска патрола и екипа Хитне помоћи из Гроцке, али љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.

Полиција је на терену обавила увиђај како би се утврдили сви детаљи и тачан узрок ове несреће, а тијело је по налогу превезено на обдукцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трактор

Превртање трактора

Београд

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