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Служен парастос страдалим Србима из Слапашнице

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06.09.2026 11:42

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У братуначком селу Слапашница данас је служен парастос старадалим српским борцима и цивилима из тог села у Одбрамбено-отаџбинском рату у БиХ и у Другом свјетском рату.
Фото: Srna

У братуначком селу Слапашница данас је служен парастос страдалим српским борцима и цивилима из тог села у Одбрамбено-отаџбинском рату у БиХ и у Другом свјетском рату.

Цвијеће на спомен-обиљежје положиле су делегације породица погинулих мјештана, општине, Борачке организације, Организације породица заробљених и погинулих војника и несталих цивила општине Братунац, те Удружења логораша регије Бирач.

Парастос је служен код спомен-обиљежја за девет српских бораца из овог села погинулих у посљедњем рату и 30 мјештана цивила из Слапашнице, које су усташе и фашисти побили током Другог свјетског рата.

Предсједник братуначке Борачке организације Зоран Гвозденовић рекао је да је служење данашњег парастоса погинулим и настрадалим Србима из Слапашнице, те прислуживање свијећа за покој њихових душа, одавање поште и полагање цвијећа код спомен-обиљежја, вид његовања културе сјећања и незаборава на оне који су положили животе за слободу српског народа и Републику Српску.

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"Подижемо споменике настрадалим српским борцима и цивилима у свим селима у којима су нажалост, изгинули многи мјештани и одајемо пошту у знак сјећања и памћења на њих и њихову жртву", рекао је Гвозденовић новинарима.

Како је истакао, ово је начин на који се преноси на млађе генерације истина о томе како су ови људи страдали, због чега су изгубили животе, да знају и да цијене слободу, те да не доживе нова страдања као што су њихови преци доживјели на Дрини у три рата у 20. вијеку.

"Република Српска је једини гарант српске слободе са лијеве стране Дрине и морамо је чувати", закључио је Гвозденовић.

Организатори обиљежавања су Борачка организација и Српска црквена општина Братунац, преноси Срна.

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Тагови :

Други свјетски рат

Парастос

парастос погинулим србима

Срби

Братунац

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