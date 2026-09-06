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У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

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06.09.2026 12:36

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У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника
Фото: Envato/travelarium

У аутобуској несрећи на Зеленортским Острвима погинуло је 25 путника, већином дјеце и тинејџера, јавили су локални медији.

У извјештајима се наводи да има много повријеђених.

Аутобус, који је превозио дјецу и тинејџере на школском излету, слетио је с пута на сјеверу острва Фого и сурвао се низ стрму литицу дубине око 30 метара.

Узрок несреће засад није познат. Међу погинулима је и возач аутобуса, преноси агенција ДПА.

Спасилачка операција била је отежана неприступачношћу локације. Аутобус је пао на каменито тло, а до мјеста несреће није било могуће да се директно дође возилима.

Зеленортска Острва налазе се Атлантском океану, близу обале западне Африке, преноси Срна.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

путници

погинули путници

Зеленортских острва

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