Избори у Саксонији-Анхалту: Историјска шанса за АфД, још једно понижење за Мерца

Аутор:АТВ редакција
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Бирачи у њемачкој савезној покрајини Саксонији-Анхалту данас излазе на изборе за покрајински парламент, на којима би десна Алтернатива за Њемачку (АфД), према истраживањима јавног мњења, могла да освоји више од 40 одсто гласова и први пут у послијератној историји Њемачке добије прилику да формира покрајинску владу.
На изборима право гласа има око 1,7 милиона бирача. АфД мјесецима убједљиво води у анкетама, а њен кандидат за покрајинског премијера Улрих Зигмунд могао би да постане први шеф покрајинске владе у Њемачкој који припада странци званично означеној као крајње десна.
Осим АфД-а, према анкетама, извјесно је да би у покрајински парламент могле да уђу још само Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) актуелног премијера покрајине Свена Шулцеа, иначе странка канцелара Фридриха Мерца, и Љевица, која традиционално има снажну подршку у источној Њемачкој, преноси Спутњик.
Остале странке, укључујући Социјалдемократску партију Њемачке (СПД), Зелене, Слободне демократе (ФДП) и Савез Саре Вагенкнехт (БСВ), боре се да пређу изборни праг од пет одсто.
СПД, која је дио савезне владајуће коалиције са ЦДУ и баварском Хришћанско-социјалном унијом (ЦСУ), према анкетама у Саксонији-Анхалту има мање од осам одсто подршке, колико је освојила на претходним покрајинским изборима. ФДП се налази на око три одсто, док су и Зелени испод прага за улазак у парламент. БСВ, који на покрајинским изборима у Саксонији-Анхалту учествује први пут, такође има подршку мању од пет одсто.
Уколико већи број мањих странака не пређе изборни праг, повећава се могућност да АфД освоји апсолутну већину и самостално формира покрајинску владу. Ситуација би, међутим, могла да буде посебно сложена и у случају да у парламент уђу ЦДУ, Љевица и СПД. Те три странке заједно би могле да имају више мандата од АфД-а, али је ЦДУ 2018. усвојио одлуку о неспојивости сарадње и са АфД-ом и са Љевицом.
Како год да буде, јасно је да Саксонију-Анхалт очекује веома компликован процес формирања власти уколико АфД не освоји апсолутну већину. У супротном, уколико велики број мањих странака остане испод изборног прага и АфД искористи такву расподјелу гласова, та странка могла би први пут да самостално преузме покрајинску власт у Њемачкој.
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