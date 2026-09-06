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Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

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06.09.2026 12:05

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Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

САД би требале да схвате да су се правила игре у рату против Ирана промијенила "прије него што буде прекасно", изјавио је предсједник иранског парламента Мохамед Бакер Калибаф.

"Од сада, сваки напад на интересе и безбједност Ирана добиће бржи, тежи и болнији одговор", рекао је Калибаф у говору објављеном на "Телеграму".

Он се обратио јавности дан након што су САД напале неколико иранских танкера у Персијском заливу.

Америчка војска је саопштила да је то био одговор на потез Ирана да испали двије балистичке ракете на америчке бродове у регији. Напоменуто је да није било повријеђених међу америчким војницима, преноси Срна.

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Тагови :

Иран

САД

Америка

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