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Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли у Кијев

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06.09.2026 12:44

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Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли у Кијев
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли су у Кијев у своју прву званичну посјету Украјини, у оквиру обновљених напора за постизање мира са Русијом, јавио је АП.

Они су допутовали у Кијев возом из Пољске, након што су јуче у Москви разговарали са руским предсједником Владимиром Путином.

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је уочи сусрета са америчким изасланицима да Украјина жели мир, али да су јој потребне безбједносне гаранције.

Америчка страна за сада није објавила детаље из разговора са Путином.

Из Кремља је саопштено да је Путин током трочасовног састанка указао да се морају ријешити суштински узроци конфликта и да је америчка страна представила низ потенцијалних рјешења сукоба.

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Тагови :

Џаред Кушнер

Стив Виткоф

Кијев

Украјина

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