Виткоф и Кушнер стигли у Москву

Аутор:АТВ редакција
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Амерички преговарачи Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли су у Москву гдје ће разговарати са руским предсједником Владимиром Путином. Са собом носе предлог за окончање рата, поручио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и зет америчког лидера, Џаред Kушнер, стигли су у Москву, а на аеродрому Внуково дочекао их је специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директна улагања Kирил Дмитријев, јавља ТАСС.
Авион у којем су били Виткоф и Kушнер слетео је у 12.52 сата по московском времену.
Раније је руски предсједник Владимир Путин, одговарајући на питања новинара, изјавио да су амерички изасланици Виткоф и Kушнер увијек добродошли гости у Русији и да Москва радо сарађује са њима.
Амерички портал Аксиос објавио је, позивајући се на изворе, да ће Виткоф и Kушнер посјетити Москву и Кијев овог викенда како би разговарали о начинима рјешавања сукоба у Украјини.
Виткоф и Kушнер су посљедњи пут посјетили Москву у јануару када су разговарали са Путином.
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