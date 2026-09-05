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Виткоф и Кушнер стигли у Москву

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05.09.2026 14:30

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Виткоф и Кушнер стигли у Москву
Фото: Tanjug / AP / Kremlin Pool Photo

Амерички преговарачи Стив Виткоф и Џаред Кушнер стигли су у Москву гдје ће разговарати са руским предсједником Владимиром Путином. Са собом носе предлог за окончање рата, поручио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и зет америчког лидера, Џаред Kушнер, стигли су у Москву, а на аеродрому Внуково дочекао их је специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директна улагања Kирил Дмитријев, јавља ТАСС.

Авион у којем су били Виткоф и Kушнер слетео је у 12.52 сата по московском времену.

Раније је руски предсједник Владимир Путин, одговарајући на питања новинара, изјавио да су амерички изасланици Виткоф и Kушнер увијек добродошли гости у Русији и да Москва радо сарађује са њима.

Амерички портал Аксиос објавио је, позивајући се на изворе, да ће Виткоф и Kушнер посјетити Москву и Кијев овог викенда како би разговарали о начинима рјешавања сукоба у Украјини.

Виткоф и Kушнер су посљедњи пут посјетили Москву у јануару када су разговарали са Путином.

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Тагови :

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

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