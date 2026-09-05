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Чудо у Непалу: Радник извучен из тунела хидроелектране

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05.09.2026 11:10

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Спасиоци у Непалу извукли су живог кинеског држављанина из хидроелектране која је уништена у великим поплавама, саопштено је из канцеларије непалског премијера.
Фото: Таnjug/Nepal Army via AP

Спасиоци у Непалу извукли су живог кинеског држављанина из хидроелектране која је уништена у великим поплавама, саопштено је из канцеларије непалског премијера.

Тиме је број спасених из хидроелектране "Тришули" повећан на три. Два непалска радника су спасена у петак.

Непалска војска је објавила да је мушкарац извучен жив из тунела дужине 225 метара и да се тренутно процјењује његово здравствено стање.

На снимцима је приказао да је евакуисан хеликоптером и да га је током лета прегледао војни љекар, пренио је АП.

Око 900 радника се води као нестало у 12 хидроелектрана широм Непала, а вјерује се да је око 500 људи заробљено у разним тунелима, саопштиле су раније власти.

Према посљедњим званичним подацима, 1.344 особе су погинуле у поплавама 26. августа, које су изазване урушавањем глечера, а више од 5.000 људи води се као нестало, преноси Срна.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

спасавање

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