Чудо у Непалу: Радник извучен из тунела хидроелектране

Аутор:АТВ редакција
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Спасиоци у Непалу извукли су живог кинеског држављанина из хидроелектране која је уништена у великим поплавама, саопштено је из канцеларије непалског премијера.
Тиме је број спасених из хидроелектране "Тришули" повећан на три. Два непалска радника су спасена у петак.
Непалска војска је објавила да је мушкарац извучен жив из тунела дужине 225 метара и да се тренутно процјењује његово здравствено стање.
На снимцима је приказао да је евакуисан хеликоптером и да га је током лета прегледао војни љекар, пренио је АП.
Око 900 радника се води као нестало у 12 хидроелектрана широм Непала, а вјерује се да је око 500 људи заробљено у разним тунелима, саопштиле су раније власти.
Према посљедњим званичним подацима, 1.344 особе су погинуле у поплавама 26. августа, које су изазване урушавањем глечера, а више од 5.000 људи води се као нестало, преноси Срна.
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