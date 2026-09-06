Logo

Више од 60 жена обавило бесплатан превентивни кардиолошки преглед

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 11:58

Коментари:

0
Више од 60 жена обавило бесплатан превентивни кардиолошки преглед
Фото: ATV

Више од 60 жена обавило је данас бесплатан превентивни кардиолошки преглед у бијељинској Болници "Свети врачеви" током акције коју је организовало Удружење кардиолога Републике Српске.

Предсједник Удружења кардиолога Милица Ловрић рекла је да су овакве акције организоване и у другим локалним заједницама широм Српске, под слоганом "Женско срце, снажно срце", наводећи да су болести срца и крвних судова водећи узрок и оболијевања и смртности код жена широм свијета, па тако и у Републици Српској.

Она је рекла да се дуго сматрало да су кардиоваскуларне болести, практично, одређене само за приоритет код мушке популације, али да женско срце боли у тишини и често се симптоми болести срца код жена разликују од симптома код мушкараца.

"Симптоми срчаног удара код мушкараца најчешће се манифестују типичним болом у грудима, док се код жена тај бол манифестује у виду замора, вртоглавице, бола у леђима и зато се жене касно и јављају љекарима", изјавила је Ловрићева новинарима.

Болница Бијељина

Здравље

Бесплатни кардиолошки прегледи за жене у бијељинској болници

Према њеним ријечима, циљ превентивних кардиолошких прегледа јесте да се открију жене са високим кардиоваскуларним ризиком, који може бити условљен генетиком, присуством дијабетеса, хипертензије, менопаузе, стресом или лошим животним навикама.

"Кроз овакве прегледе, едукације и рано препознавање фактора ризика, превенирамо тешке посљедице и спасавамо људске животе", истакла је Ловрићева и позвала жене да не стављају своје здравље на посљедње мјесто.

Ловрићева је захвалила директору бијељинске болнице Микајлу Лазићу за подршку коју пружа кардиолозима и Удружењу кардиолога Републике Српске.

Лазић је у изјави новинарима истакао да бијељинска болница током цијеле године организује многобројне превентивне прегледе, дерматолошке, офталмолошке и прегледе аорте које обављају васкуларни хирурзи, те да је ова недјеља у знаку срца.

"Бијељинска болница постала је препознатљива по кардиологији, у врху смо Републике Српске по развијености кардиологије и да најавим још неке процедуре које ће се почети радити, као што је магнетна резонанца срца и ЦТ коронарографија, како би се смањио број инвазивних процедура које треба да се раде", рекао је Лазић, а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

Кардиологија

Коментари (0)

Више из рубрике

Требиње, сунчан дан

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

3 ч

0
Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.

Друштво

У Српској рођено 12 беба

3 ч

0
Граница

Друштво

Возачи опрез! Појачан саобраћај према граничним прелазима

4 ч

0
Црква

Друштво

Страшна страдања и небеска киша над жедном земљом: Сутра се помолите светитељима за божју милост

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврднуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

12

04

Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима