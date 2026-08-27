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Крвави мјесец вечерас на небу: Зашто Земљин сателит поприма црвенкасту боју?

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:58

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Мјесец
Фото: pexels/ Soubhagya Maharana

Дјелимично помрачење Мјесеца догодиће се у ноћи између 27. и 28. августа, а у тренутку највећег помрачења чак 96,3 одсто Мјесечевог диска наћи ће се унутар Земљине умбре, односно централног дијела Земљине сјенке у којем је Сунце потпуно заклоњено.

Због тога ће помрачење за посматраче изгледати готово као потпуно, а део Месеца у сенци могао би да поприми карактеристичну бакарну или црвенкасту боју, налик "крвавом Мјесецу", преносе медији.

Највеће помрачење догодиће се у 4.13 по универзалном времену, а овај део помрачења биће видљив у већем делу Америке, западној Европи и западној Африци. Помрачење ће бити видљиво и широм Сједињених Америчких Држава, иако ће услови за посматрање бити бољи на Средњем западу и Западној обали.

Током помрачења Месец ће постепено улазити у Земљину сенку.

Почетак пенумбралне фазе предвиђен је за 21.23 по источном времену, дјелимична фаза почиње у 22.33, максимум је у 00.12, дјелимично помрачење завршава се у 1.51, а излазак Месеца из Земљине полусенке у 3.01.

Према другом временском рачунању, делимична фаза почиње у 22.34 по источном времену 27. августа, док се највеће помрачење догађа у 4.13 по универзалном свјетском времену 28. августа.

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Пенумбра је дио Земљине сенке у којем је Сунце само дјелимично заклоњено, па је њен утицај на изглед Мјесеца релативно суптилан. Међутим, када Мјесец почне да улази у умбру, ефекат постаје много уочљивији.

Како се највећи дио Мјесечевог диска нађе у сјенци, дио који остане осветљен биће веома мали, па ће се очи посматрача прилагодити мраку и моћи ће да уоче бакарну или црвенкасту боју заклоњеног дјела.

За посматрање помрачења нису потребне заштитне наочаре, за разлику од помрачења Сунца.

Двоглед или телескоп могу да пруже бољи поглед, а најбоље услове обезбедиће место са што мање вјештачког освјетљења и облака.

Помрачење припада Саросу 138, серији помрачења чији се догађаји понављају у размаку од приближно 18 година, 11 дана и осам сати. Претходно помрачење из ове серије догодило се 16. августа 2008. године, а сљедеће ће се догодити 7. септембра 2044. године.

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Помрачење Мјесеца је још један астрономски догађај у августу, који се догађа свега 15 дана након тоталног помрачења Сунца, које се догодило 12. августа и кише метеора.

(спутник србија)

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Тагови :

Мјесец

Крвави мјесец

Помрачење мјесеца

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