Истраживање показало: Када су мужјаци мишева усамљени, чешће посежу за алкохолом

Аутор:АТВ редакција
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Истраживачи су открили механизам у мозгу мужјака мишева који би могао да покреће већу жељу за алкохолом када су животиње социјално изоловане, наведено је у истраживању које је објављено у часопису „Нејчр Неуросајенс“.
Истраживачи које је предводила Риша Пател са Универзитета Нортвестерн у Чикагу проучавали су везу између два дијела мозга - амигдале и префронталног кортекса.
Када су мишеви који су претходно живели у групама били изоловани, та неуронска веза постала је знатно активнија, док су мужјаци показали већу склоност ка конзумирању алкохола.
Животиње су могле да бирају између двије посуде за пиће - једне са чистом водом и друге са 15-процентним раствором алкохола.
Након изолације, мужјаци су чешће бирали алкохол, док су женке смањиле његову конзумацију.
„Наше истраживање показује да одређени сигнални пут постаје преактиван током изолације и директно доводи до повећане конзумације алкохола, као и да мужјаци и женке прибјегавају различитим неуронским стратегијама када су сами“, рекла је Пател.
Истраживачи сматрају да би резултати могли да допринесу бољем разумијевању алкохолизма код људи.
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Наводе да поремећаји у сличним неуронским путевима код људи показују одређене обрасце повезане са жељом за алкохолом и повратком на конзумирање алкохола, док клиничка истраживања указују да префронтални кортекс има важну улогу у тим процесима.
Сличне полне разлике примећене су и у истраживањима људи.
Научници су прошле године анализирали податке око 17.800 учесника у три велике студије у Њемачкој и утврдили да су усамљени мушкарци склонији чешћем конзумирању алкохола и повезаним здравственим ризицима.
Усамљене жене, с друге стране, биле су мање склоне конзумацији алкохола него жене које нису пријављивале усамљеност.
Ипак, истраживачи наглашавају да још није познато у којој мери се налази добијени на мишевима могу пренијети на људе и да ће то бити предмет будућих студија.
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