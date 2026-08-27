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Истраживање показало: Када су мужјаци мишева усамљени, чешће посежу за алкохолом

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:12

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Истраживање показало: Када су мужјаци мишева усамљени, чешће посежу за алкохолом
Фото: pexels/Chris F

Истраживачи су открили механизам у мозгу мужјака мишева који би могао да покреће већу жељу за алкохолом када су животиње социјално изоловане, наведено је у истраживању које је објављено у часопису „Нејчр Неуросајенс“.

Истраживачи које је предводила Риша Пател са Универзитета Нортвестерн у Чикагу проучавали су везу између два дијела мозга - амигдале и префронталног кортекса.

Када су мишеви који су претходно живели у групама били изоловани, та неуронска веза постала је знатно активнија, док су мужјаци показали већу склоност ка конзумирању алкохола.

Животиње су могле да бирају између двије посуде за пиће - једне са чистом водом и друге са 15-процентним раствором алкохола.

Након изолације, мужјаци су чешће бирали алкохол, док су женке смањиле његову конзумацију.

„Наше истраживање показује да одређени сигнални пут постаје преактиван током изолације и директно доводи до повећане конзумације алкохола, као и да мужјаци и женке прибјегавају различитим неуронским стратегијама када су сами“, рекла је Пател.

Истраживачи сматрају да би резултати могли да допринесу бољем разумијевању алкохолизма код људи.

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Наводе да поремећаји у сличним неуронским путевима код људи показују одређене обрасце повезане са жељом за алкохолом и повратком на конзумирање алкохола, док клиничка истраживања указују да префронтални кортекс има важну улогу у тим процесима.

Сличне полне разлике примећене су и у истраживањима људи.

Научници су прошле године анализирали податке око 17.800 учесника у три велике студије у Њемачкој и утврдили да су усамљени мушкарци склонији чешћем конзумирању алкохола и повезаним здравственим ризицима.

Усамљене жене, с друге стране, биле су мање склоне конзумацији алкохола него жене које нису пријављивале усамљеност.

Ипак, истраживачи наглашавају да још није познато у којој мери се налази добијени на мишевима могу пренијети на људе и да ће то бити предмет будућих студија.

(спутник србија)

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Тагови :

мишеви

Алкохол

Вода

истраживања

наука

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