Користите Воцап: Хитно промијените ово прије него што буде касно

Аутор:АТВ редакција
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Воцап уводи важну измјену у начину на који функционише верификација у два корака на овој платформи.
Корисници сада имају опцију да поставе јачу, алфанумеричку лозинку као додатни слој безбједности, објавила је апликација за размјену порука у најновијем ажурирању.
То је значајно побољшање у односу на шестоцифрене ПИН кодове које је апликација користила за 2ФА још од увођења ове функције 2017. године.
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Сада лозинке за верификацију у два корака морају садржати најмање осам карактера, укључујући бар један број и једно слово. Такође се могу користити и специјални карактери. Ова функција је и даље опциона, али нема ниједног доброг разлога да прескочите ову додатну мјеру безбједности. Такође, како Воцап напомиње, ако сте користили једноставан ПИН попут "123456", свакако би требало да вам приоритет буде да га замијените јачом лозинком.
Апликација за размјену порука такође олакшава управљање приступним кључевима (паскис) особама које користе више уређаја. Ако користите Воцап на Андроид и иОС уређајима, апликација сада подржава више приступних кључева на истом налогу. Додатне приступне кључеве можете додати у подешавањима апликације тако што ћете отићи на Налог > Приступни кључеви.
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На крају, Воцап олакшава препознавање да ли је позив са непознатог броја непожељан позив (спам) или неко кога можда заиста познајете.
Апликација додаје додатне контекстуалне информације долазним позивима са бројева који нису сачувани у вашим контактима. Сада ће ти позиви приказивати из које земље долазе, као и да ли се налазите у некој од заједничких групних ћаскања. Ова измјена, за коју Мета наводи да би могла олакшати препознавање потенцијалних превараната, за сада је доступна само на Андроид уређајима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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