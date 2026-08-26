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Инстаграм добија функцију која аутоматски скраћује снимке за рилсе

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 13:41

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Инстаграм добија функцију која аутоматски скраћује снимке за рилсе

Мета додаје нову функцију на Инстаграм, која би требало да олакша уређивање кратких видео-записа.

Функција под називом „Фрст Драфт“(First Draft) може аутоматски уклонити тишину и паузе из снимака, омогућавајући да највећи дио времена проведеног на уређивању буде посвећен креативним одлукама, умјесто сређивању видео-записа.

За коришћење нове функције, Инстаграм каже да је потребно само одабрати снимке из „Рилс“ галерије и додирнути „Фрст Драфт“. Функција затим анализира снимке, прикладно их скраћује и поставља их на временску линију на којој их можете прегледати. Након тога их је могуће додатно уређивати у апликацији или их директно објавити на свом фиду или „Сторију“. Мета каже да ћете „Фрст Драфт“ моћи користити и одмах након што снимите нови материјал на Инстаграму.

Мета је у априлу 2025. године представила „Едитс“, самосталну апликацију за уређивање видеа, с различитим функцијама за уређивање које покреће вјештачка интелигенција, а које су требале олакшати израду „Рилса“. Вјештачка интелигенција се уопште не помиње у објави компаније о функцији „Фрст Драфт“, а разлог је, како пише „Верџ“, то што ова функција не користи ту технологију. То би могло бити зато што Мета технички класификује „Фрст Драфт“ као „машинско учење“, а не вјештачку интелигенцију, али то је и даље примјетна промјена за Инстаграм.

У посљедње вријеме апликација за дијељење фотографија и видеа постала је мјесто за разне експерименте с вјештачком интелигенцијом, од Метине одлуке да уведе „Мета Еј-Ај“ у Инстаграм поруке до функције која омогућава да затражите од Инстаграма да умјесто вас уређује ваше „Сторије“. Ниједна од тих функција није дјеловала посебно неопходно за основно искуство објављивања садржаја, због чега се корисност функције „Фрст Драфт“ посебно истиче.

Мета каже да ће „Фрст Драфт“ прво бити доступан на иОС-у, али још увијек није објавила када ће ова функција стићи на Андроид, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Инстаграм

Фрст Драфт

Мета

друштвене мреже

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