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Мистериозан призор на згради америчке амбасаде у Москви одмах након посјете директора ЦИА-е

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:25

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Мистериозан призор на згради америчке амбасаде у Москви одмах након посјете директора ЦИА-е
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

У уторак, након што је директор ЦИА Џон Ретклиф напустио америчку амбасаду у Москви, у коју је стигао у изненадну и тајну посјету, са амбасаде је скинута америчка застава.

Снимци зграде америчке амбасаде без истакнуте заставе убрзо су објављени на друштвеним мрежама, преноси „Јутарњи лист“.

Извјештаји о „мистериозном“ нестанку америчке заставе с комплекса америчке амбасаде у Москви изазвали су широка нагађања на интернету, пише „Индија тајмс“. Овај развој догађаја услиједио је усред појачаних тензија између САД и Русије, али и након извјештаја о изненадној посјети Џона Ретклифа Москви.

Али, амерички Стејт департмент, као ни америчка амбасада, нису потврдили никакву ванредну ситуацију, евакуацију или неки други разлог уклањања заставе.

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Уклањање или скидање заставе с неког дипломатског представништва обично носи снажну политичку или дипломатску поруку, а може бити и резултат инцидента, вандализма или редовних безбједносних и административних протокола.

У зависности од контекста, значење уклањања заставе дијели се на неколико главних ситуација – као израз политичког протеста, непријатељства или инцидента, као вандализам или провокација, као службени дипломатски знак незадовољства, заоштравања или прекида односа, те из безбједносних или административних разлога, правила држава или разлога обнове...

Ретклифова посјета била је његово прво службено путовање у Русију за које се јавно зна, иако је одржавао контакт са својим руским колегом Сергејом Наришкином, шефом руске Спољнообавјештајне службе (СВР), који је раније сигнализирао спремност за састанак с Ретклифом.

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Иако су нека нагађања говорила супротно, портпарол Кремља Дмитриј Песков, који је раније тврдио да нема никаквих сазнања о америчком авиону који је слијетао у уторак око 10 часова по московском времену и да нису планирани никакви састанци руског руководства с представницима Трампове администрације, изјавио је за руску државну новинску агенцију ТАСС да се руски предсједник Владимир Путин није састао с директором ЦИА.

Песков је такође рекао за „Вашингтон пост“ да је Ретклифова посјета укључивала „контакте између безбједносних служби“, али је одбио да да више детаља.

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Подијели:

Тагови :

Џон Ретклиф

ЦИА

Москва

Русија

Америка

застава

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