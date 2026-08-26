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Ова 4 знака у наредна три мјесеца згрћу новац и улазе у период обиља

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 21:10

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Три мјесеца обиља отварају пут за четири хороскопска срећника. Откријте гдје стиже олакшање и шта им доноси највећи помак.

Четири знака улазе у три мјесеца обиља, а прелом се дешава тачно на половини овог циклуса, када попуштају застоји који су дуго држали све у мјесту. Није ријеч о срећи која пада с неба, него о периоду у ком се види ко је тихо радио, чекао и није дигао руке.

Која 4 знака улазе у три мјесеца обиља?

Ован, Бик, Шкорпија и Јарац улазе у период обиља у ком се уложено враћа кроз посао, новац, договоре и мирније дане.

Шта заправо мијења овај астролошки талас

Суштина је у томе што наплата труда не пада одједном. Најприје стигне један добар одговор, па се рашчисте односи, и тек онда новац постане лакши. Због тога се средина овог периода показује као најјачи помак за Овна, Бика, Шкорпију и Јарца.

Ован и наплата труда на послу

Ован више не пристаје да стоји са стране. Кроз три мјесеца благостања добија простор да покаже шта зна, а уз то иде и стабилнији прилив. Једноме се враћа стари дуг, другоме се отварају врата за сарадњу, трећем стиже признање које је предуго каснило. Овнова грешка обично буде нагла потрошња чим осјети да је притисак попустио. Овај пут успјех тражи мјеру, јер баш мјера чува оно што је тешко изборено.

Бик сређује оно што је мјесецима цурило

Бик не улази у сјај, него у ред. Њему то значи највише. Овај период обиља код њега почиње од ситница: мање расипања, јаснији план, бољи распоред и паметнији договори у кући. Кад се прашина слегне, помак се јасно види. Новчаник престаје да буде разлог за стрес, а свакодневица се смирује у односу на почетак године.

Шкорпија хвата срећан преокрет у правом часу

Шкорпија умије да одуговлачи и да тако пропусти сопствену прилику. Сада иде обрнуто. Један разговор, позив или потпис отвара срећан преокрет који мијења ритам наредних недјеља. Шкорпија у ова три мјесеца благостања највише добија кад пресјече и престане да чека да свима буде по вољи. Тамо гдје је раније прећутала своје, сада тражи више и добија више.

Јарац коначно дише без старе стеге

Јарац промјену осјети први, мада је ријетко одмах изговори. Код њега наплата труда стиже на два колосека: кроз подршку људи око себе и кроз мирније дане са новцем. Неко нађе додатни посао, неко затвори старе обавезе, а неко послије дуго времена види да му рачуница иде у плус. Јарац добија највише кад не бјежи од конкретних бројева и кад не гура трошкове под тепих.

Срећа стиже тамо гдје је дуго фалила

Ниједан од ова четири знака не чека поклон са неба. Њима три мјесеца обиља доносе резултат тамо гдје су вријеме, живце и стрпљење већ уложили. Најдебљи крај среће извући ће они који брзо виде гдје им енергија цури и одсијеку оно што их кочи, преноси Крстарица.

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