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Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 16:01

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Ловци спасили медвједића из јаме
Фото: Screenshot

Мали медвјед спашен је након што је упао у дубоку и неприступачну јаму у ловишту "Прењ - Вележ", објављено је на Фејсбук страници ЈЛО "Ловац Мостар 1922".

Двојица ловаца, чланова ЈЛО "Ловац Мостар 1922", Секције Подвележ, током обиласка једног од водопојилишта у ловишту наишла су на призор који их је задржао.

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У дубокој рупи међу стијенама налазио се мали медвјед који је, како наводе ловци, очигледно упао у јаму из које сам није могао изаћи.

Успјешна акција

Због стрмих и клизавих стијена није се могао попети према излазу, па је остао заробљен на дну.

Ловци су му одлучили помоћи.

Након што су пажљиво спустили коноп у јаму, медвједић је након неколико покушаја прихватио коноп зубима и почео се пењати.

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Уз његов труд, али и помоћ ловаца који су му омогућили да дође до излаза, мали је медвјед успио свладати препреку.

Након што је изашао из јаме, наставио је свој пут према природном станишту, пише "Радиосарајево".

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Тагови :

Медвјед

Ловци

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