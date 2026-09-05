Каран: Генерал Младић са осталим храбрим војсковођама бранио српски народ од физичког нестанка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Београду да ће историја, са протоком времена, ставити на исправно мјесто генерала Ратка Младића који је са другим храбрим војсковођама бранио српски народ од физичког нестанка.
Каран је истакао да је дошао са тугом, поштовањем и поносом да се на комеморацији у име цијеле Републике Српске и њених грађана опрости од генерала Ратка Младића.
"Генерал Ратко Младић је са другим храбрим војсковођама одмах након стварања Републике Српске стао на чело Војске Републике Српске, на чело нашег народа и свих оних који су бранили своју егзистенцију", рекао је Каран новинарима.
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Он је истакао да је српски народ био угрожен од физичког нестанка и да су сви устали да одбране своја вијековна огњишта, да нису никога нападали, већ су само бранили своје животе и куће.
Каран је поручио да ће историја "као и за свакога, тачно, и протоком времена на исправно историјско мјесто ставити мјесто и улогу генерала Ратка Младића", али да "остаје жал и бол због нехуманог односа Хашког механизма".
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"У име цијеле Републике Српске и своје лично име желим да породици Младић искрено саучешће", рекао је Каран.
У Дому Војске Србије у Београду одржана је комеморација генералу Ратку Младићу, у организацији Клуба генерала и адмирала Србије, којој су присуствовали породица, сарадници, пријатељи, као и представници Србије и Републике Српске, преноси Срна
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