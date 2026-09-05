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На сахрану генералу Младићу Зворничани иду у пет аутобуса

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05.09.2026 12:37

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

Из Зворника на сахрану некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу крећу демобилисани борци, чланови породица погинулих бораца и Зворничани у пет аутобуса, рекао је данас Срни предсједник Градске организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Миливоје Марковић.

Најавивши да аутобуси крећу у понедељак, 7. септембра, у 7.00 часова са Аутобуске станице у Зворнику, Марковић је рекао да ће вјероватно бити обезбијеђени и додатни аутобуси, јер је заинтересованост за присуство сахрани генералу велика.

Марковић је рекао да се у књигу жалости, која је отворена у Спомен-соби за 1.080 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату, уписало око 350 грађана и додао да ће књига жалости бити отворена до сахране генерала Младића.

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Тагови :

Умро Ратко Младић

сахрана

Србија

Београд

Зворник

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