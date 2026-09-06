Шобот: Поносан што сам био дио тима који је прегледао генерала Младића у Хагу

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот каже да је поносан што је био дио љекарског тима који је прегледао генерала Ратка Младића у притворској јединици Трибунала у Хагу, те да су тада тражили да генерал буде премјештен у установу у којој би 24 часа добијао адекватну медицинску његу.
"С једне стране поносна сам што сам имао прилику да упознам генерала, а са стручног аспекта то је било врло изазовно лијечење са стручног аспекта и велика одговорност, јер је то притворска болница. Ми нисмо имали приступ некаквим озбиљним дијагностичким методама прегледа, осим разговора и некаквих приручних метода у смислу мјерења крвног притиска и прегледа"рекао је Шобот.
Он је навео да се посјета љекара углавном сводила на тумачење медицинске документације.
"Са мном су биле колеге неуролози, видјело се да је генерал био човјек озбиљно нарушеног здравља. Оно што смо могли јесте тумачити медицинску документацију, без додатних анализа, како оних везаних за неуролошки статус, тако и за болести срца, односно кардиоваскуларног система. Била је доступна одређена количина документације, али је било евидентно да је лијечење пуно изазова, управо због услова у којима се генерал налази", истакао је Шобот.
Он је навео да у тим условима није било могућа даља разрада дијагностике и да су љекари из Српске предлагали да се генерал премјести у установу која је му је доступнија и у којој би добио 24-часовну његу.
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"Предлагали смо то због самог боравка таквог пацијента у условима у којима нема никог да му помогне ако му се стање погорша у притворској јединици, јер му је стање зависило од оног који је с њим у затворској ћелији. Ми смо тражили да буде у установи која би 24 часа била у стању да води рачуна о његовом здравственом стању и гдје би запослени могли комуницирати с њим на српском језику", рекао је Шобот.
Он је истакао да је стање генерала Младића било такво да се у свега неколико минута могло нагло погоршати, а у притворској јединици Трибунала није било услова да се да се то одмах уочи и адекватно реагује.
"Ако имате клиничког пацијента који је имао три мождана удара, који је нарушеног кардиоваскуларног статуса, највећи проблем је била доступност здравствене његе у року 24 сата. То су пацијенти у којима се у пар минута погорша стање. Уколико немате некога поред њега ко може одреаговати, ко разумије и може помоћи, онда је то јако тешко и изазовно. Управо је то и била наша сугестија кроз налаз који смо написали", рекао је Шобот за РТРС.
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