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Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

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06.09.2026 08:18

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Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску
Фото: Ustupljena fotografija

СНСД иде у још једну велику изборну побједу, јер иза СНСД-а стоји снага народа Републике Српске, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

- Саво Минић и Жељка Цвијановић побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Републику Српску. Када смо окупљени и јединствени, нема те силе која може зауставити Српску - поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СНСД

Милорад Додик

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Избори 2026

Коментари (4)

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