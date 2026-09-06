Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

Аутор:АТВ редакција
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СНСД иде у још једну велику изборну побједу, јер иза СНСД-а стоји снага народа Републике Српске, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
- Саво Минић и Жељка Цвијановић побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Републику Српску. Када смо окупљени и јединствени, нема те силе која може зауставити Српску - поручио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
СНСД иде у још једну велику изборну побједу, јер иза СНСД-а стоји снага народа Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 6, 2026
Саво Минић и Жељка Цвијановић побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Републику Српску.
Када смо окупљени и јединствени, нема те силе која може зауставити Српску! pic.twitter.com/aFhHuR0CVx
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