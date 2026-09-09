Хелез поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Министар одбране БиХ Зукан Хелез објавио је да је поднио пријаве против 37 припадника Оружаних снага БиХ због активности којима су, како је навео, величали генерала Ратка Младића.
Од укупно 37 пријава, 10 је квалификовано као кривичне пријаве и, заједно са прикупљеним доказима, прослијеђено Тужилаштву БиХ на даље поступање.
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