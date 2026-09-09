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Хелез поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због генерала Младића

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09.09.2026 17:46

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Хелез поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због генерала Младића

Министар одбране БиХ Зукан Хелез објавио је да је поднио пријаве против 37 припадника Оружаних снага БиХ због активности којима су, како је навео, величали генерала Ратка Младића.

Од укупно 37 пријава, 10 је квалификовано као кривичне пријаве и, заједно са прикупљеним доказима, прослијеђено Тужилаштву БиХ на даље поступање.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално

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Тагови :

Зукан Хелез

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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