Минић и Цвијановић положили камен темељац за нови вртић у Угљевику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су камен темељац за нови вртић у Угљевику.
За нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.
Вртић "Душко Радовић" у Угљевику за сада има само један објекат у којем борави 170 дјеце и листу чекања са више од 200 малишана, а нови објекат обезбиједиће додатних 250 мјеста.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
БиХ
2 ч0
Економија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
8 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
19
41
19
36
19
25
19
15
Тренутно на програму