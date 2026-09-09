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Минић и Цвијановић положили камен темељац за нови вртић у Угљевику

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09.09.2026 18:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су камен темељац за нови вртић у Угљевику.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су камен темељац за нови вртић у Угљевику.

За нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.

Вртић "Душко Радовић" у Угљевику за сада има само један објекат у којем борави 170 дјеце и листу чекања са више од 200 малишана, а нови објекат обезбиједиће додатних 250 мјеста.

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Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Угљевик

Влада Републике Српске

Инвестиције Републике Српске

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