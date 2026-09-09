Нема активних пожара у Билећи, ситуација стабилна

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Билеће тренутно нема активних пожара и ситуација је стабилна, изјавио је Срни командир локалне Територијалне ватрогасне јединице Радомир Радмиловић.
Радмиловић је рекао да је читава пожарна линија на подручју села Корита, Долуше, Брестице до магистралног пута, а заустављена је и пожарна линија од села Корита према Црној Гори.
"Све је тренутно мирно", рекао је Радмиловић.
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