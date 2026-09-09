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Нема активних пожара у Билећи, ситуација стабилна

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09.09.2026 13:23

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Нема активних пожара у Билећи, ситуација стабилна
Фото: ATV

На подручју Билеће тренутно нема активних пожара и ситуација је стабилна, изјавио је Срни командир локалне Територијалне ватрогасне јединице Радомир Радмиловић.

Радмиловић је рекао да је читава пожарна линија на подручју села Корита, Долуше, Брестице до магистралног пута, а заустављена је и пожарна линија од села Корита према Црној Гори.

"Све је тренутно мирно", рекао је Радмиловић.

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Тагови :

пожар

Билећа

гашење пожара

Ватрогасци

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