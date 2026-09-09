Пољак осуђен на осам мјесеци затвора због изазивања пожара

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетогодишњи Пољак осуђен је на осам мјесеци затвора, условно на три године, након што је случајно изазвао пожар палећи ватру за роштиљ на отвореном у Епаномију, близу Солуна на сјеверу Грчке.
Ватрогасци су позвани да угасе пожар, у којем је изгорјело око 39 метара квадратних суве траве.
Неименовани Пољак рекао је суду да није очекивао да ће се догодити било шта лоше и да није знао да је роштиљање на отвореном забрањено у том подручју. Он је додао да је у Грчку дошао на одмор.
Ово се догодило у околностима строгих ограничења у вези са пожарима на отвореном у Грчкој, посебно током љетње сезоне, подсјећа "Катимерини", преноси Срна.
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