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Случај Линдзи Кленси: Зашто је 11 од 12 поротника рекло да није крива?

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09.09.2026 08:49

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Линдзи Кленси посматра чланове пороте док их судија Вилијам Саливан анкетира током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у понедјељак, 31. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Поротници на суђењу Линдзи Кленси први пут су открили шта се догодило током већања и зашто је суђење високог профила одбачено без пресуде. Троје поротника, укључујући и председницу суда, рекли су да је веће било спремно да је ослободи, али да га је један поротник спријечио, јавља Би-Би-Си .

Линдзи Кленси није негирала убиство своје троје дјеце, али њени адвокати тврде да је у то вријеме патила од постпорођајне психозе. Тужилаштво, с друге стране, тврди да је њена одлука била прорачуната. Идентитети девет жена и три мушкарца у пороти нису објављени, а судија је забранио њихово снимање како би заштитио њихову анонимност. Након што се случај заврши, поротници у САД могу да одлуче да ли ће јавно говорити.

Један глас против ослобађајуће пресуде

Троје поротника је за бостонски NBC10 рекло да је веће било спремно да прогласи Кленси невином због неурачунљивости, али један поротник се није сложио. Предсједник пороте је објаснио да је поротник чак признао да има „разумну сумњу“ у вези са њеном кривичном одговорношћу, што је правни основ за ослобађајућу пресуду, али је ипак одбио да се сложи са тим исходом.

Линдзи Кленси

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„Почела сам да попуњавам формуларе, била сам толико узбуђена“, рекла је председница пороте. Али баш када је била на пола свог посла, поротница је додала: „Али ипак нећу рећи да није крива због небројивости.“ Та поротница није јавно говорила о овим оптужбама.

„Много плакања, суза, а онда загрљаја“

Предсједница пороте, пензионисана учитељица, описала је немогућност доношења пресуде као „ужасно искуство“ и „емотивни ролеркостер“. Рекла је да су већања била тешка и да је било „много плача, суза, а затим и грљења“.

„Било ми је јако жао што нисмо успјели да донесемо пресуду за Линдзи. Сломило ми је срце“, додала је. Све три жене које су дале интервјуе потврдиле су да је порота била готово једногласна. Рекле су да је током већања било свађе и вике, што се повремено чуло и ван просторије.

Терет доказивања био је на тужилаштву

Према закону Масачусетса, терет доказивања био је на тужилаштву, које је морало да докаже ван разумне сумње да је Кленси била кривично одговорна у вријеме злочина. Одбрана није морала да докаже њену менталну болест.

„Нисмо покушавали да утврдимо да ли је она убила дјецу. То је оно што је урадила и то је признала“, објаснила је надзорница. „Покушавали смо да схватимо да ли је у том тренутку знала шта је добро, а шта лоше.“ Сва троје поротника су се сложили да их тужилаштво није у то убедило. „Све је показивало да је волела своју дјецу, тако да је морала да пукне и да није знала шта ради“, рекла је надзорница.

Линдзи Кленси

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Још једна поротница је изјавила да је оспорени поротник имао питања о лијековима које је Кленси узимао. „Имали смо токсиколошке налазе и исправне дозе“, рекла је, додајући да су у пороти биле и медицинске сестре које су говориле о томе. „Он је потпуно игнорисао информације које су представиле.“ Трећи поротник је сматрао да су тужиоци били „веома, веома оштри“ и приметио је: „Нису имали ниједног свједока који би рекао да је Линдзи била лоша мајка.“

Поништење суђења и неизвесна будућност

Порота је већала скоро 40 сати током седам дана. Поротници су више пута сигнализирали да не могу да постигну консензус. У једном тренутку, обавестили су судију да један члан већа не следи његова упутства због основане сумње. Као резултат тога, адвокат Линдзи Кленси је затражио да се тај поротник уклони, али је судија одбио захтев. Порота је потом поново известила да не може да донесе једногласну одлуку, а судија Вилијам Саливан је прошлог петка прогласио суђење поништеним.

Исход оставља будућност Линдзи Кленси неизвесном. Тужиоци сада морају да одлуче да ли ће тражити ново суђење са новом поротом. Њен адвокат, Кевин Редингтон, рекао је да се нада да ће постићи споразум о признању кривице са тужилаштвом како би избјегао друго суђење. Тројица поротника су рекли за NBC да се надају да неће бити новог суђења, а ако га буде, сва тројица планирају да дођу на суд да подрже Линдзи Кленси.

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