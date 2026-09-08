Болест се шири: Мајка из Илиноиса била опсједнута Линдзи Кленси, па објесила свог сина (2)

Аутор:АТВ редакција
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Мајка из Илиноиса била је "веома заинтересована" за медијски веома праћено суђење Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце, прије него што је, према наводима тужилаца, убила свог двогодишњег сина, наводе сведоци цитирани у судским документима.
Кори Волш (40), становница Френкфорта, оптужена је за убиство првог степена након што су тужиоци навели да је задавила свог сина Барета Волша, према оптужници, пренио је ЦНН.
У том тренутку, више од 1.600 километара даље, порота је већ разматрала пресуду у суђењу за убиство Линдзи Кленси, бивше медицинске сестре оптужене да је убила своје троје дјеце. Волш је разговарала о том случају у групној преписци са пријатељима све до 12,30 сати у уторак, навели су тужиоци, позивајући се на исказе свједока, према судским документима.
Око 16 часова, Полицијска управа Френкфорта одговорила је на позив о дјетету које није давало знаке живота, прије него што је оно проглашено мртвим у болници, саопштила је полиција.
Трагедија се догодила у тренутку када се суђење Линдзи Кленси, које је привукло пажњу цијеле земље и изазвало жустру дебату, завршило након што порота није успјела да постигне једногласну одлуку, па је судија у петак прогласио поништење суђења. Тужиоци су тврдили да је Кленси дјеловала "намјерно, рационално и брзо" када је убила своју дјецу, док је одбрана тврдила да не би требало кривично да одговара јер је патила од постпорођајне психозе.
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Волш, која је "наводно... покушавала да повреди саму себе", рекла је полицајцима да је то учинила свом сину зато што је он био "ђаво" и "Антихрист", навели су тужиоци. Комшија је стигао у кућу и пронашао дијете беживотно у подруму, док је Волш била у купатилу са ножем, према судским документима.
Адвокатица Волш, Андреа Лајон, рекла је за ЦНН да се Волш налазила у озбиљној менталној кризи.
"Ово је трагедија за породицу Волш, која цијела тугује због губитка овог дјетета", рекла је Лајон.
"То је такође трагедија утолико што је Кори у тренутку када се ово догодило доживљавала психотичну епизоду. Надамо се да ћемо, кроз темељно изношење и испитивање чињеница, сви моћи да сагледамо ову трагедију онаквом каква она јесте".
Волш је хоспитализована због повреда које нису биле опасне по живот, док њено троје друге дјеце није повређено, саопштила је полиција.
Волш је приведена након истраге полицијске управе Франкфорта и Радне групе за тешка кривична дела Вил-Гранди и сада се налази у притворском дому за одрасле округа Вил док чека рочиште о притвору, према шерифовој канцеларији.
Тужиоци су покушали да одбију њено пуштање на слободу прије суђења, тврдећи да је Волш "дала изјаве о наношењу повреда својој другој дјеци и изјаве да је намјеравала да повреди свог мужа по повратку кући".
Канцеларија мртвозорника округа Вил је извршила обдукцију, наводи се у саопштењу канцеларије. Прелиминарни налази обдукције указују да је Барет преминуо од асфиксије услед компресије врата лигатуром, према судским документима. Коначан узрок и начин смрти чекају се након обдукције, полицијских и токсиколошких извјештаја, саопштила је канцеларија мртвозорника.
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ЦНН је контактирао канцеларију мртвозорника округа Вил и државног тужиоца округа Вил за више информација.
Комшија који је покушао да пружи прву помоћ Барету рекао је да је "био хладан и да није имао пулс", према судским поднесцима.
Комшиница, чије име није наведено у жалби, пријавила је да је дете висило у подруму са роге са омчом око врата и стопалима одвојеним од земље, према судским документима. Скинула је омчу, спустила га на земљу и дала му кардиопулмоналну реанимацију док је позивала 911.
Ватрогасни округ Франкфорт саопштио је да је хитна помоћ "стигла и пронашла двогодишњег пацијента у срчаном застоју". Они су "одмах започели напредне реанимационе мјере и превезли пацијента до кола хитне помоћи", саопштила је ватрогасна служба.
Мало дијете је проглашено мртвим око 17 часова у уторак у болници у Њу Леноксу, према канцеларији мртвозорника. Беба је у то вријеме била у кући и није повређена, наводе судски документи. Двоје дјеце школског узраста вратило се кући отприлике у вријеме када је дијете пронађено и такође је неповређено. Волшин муж је био ван државе, али је долетио кући у уторак увече.
Corie Walsh a Mother who was obsessed with Lindsay Clancy Charged with murder for allegedly hanging her 2 year old child from the rafters in the basement of her $1M home.— i Expose Violent Criminals (@SeeRacists) September 4, 2026
A 17-year-old in the house called 911 Tuesday. Police found the boy unresponsive. He died at the hospital.… pic.twitter.com/GUhhcratFW
Када су стигли у дом Кори Волш полицајци су је пронашли у купатилу на спрату како лежи у крвавој кади, док јој је комшиница притискала пешкир на бутину. Комшиница је рекла да је узела нож из њене руке и бацила га у судоперу. Волш је имала посјекотине на зглобовима и бутинама.
Волш се "активно самоповређивала", према исказу њене комшинице у судским документима, и питала је комшиницу зашто јој је одузела нож док је покушавала самоубиство. Волш јој је рекла да је "Медвед", надимак за њеног сина, у подруму, према судским документима.
Док је била у болници, Волш је наводно описала полицајцима како је убила Барета, што тужиоци кажу да је "у складу са доказима у овом случају".
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Покренута је ГоФундМе кампања за породицу и биће коришћена за подршку њима, "посебно троје мале дјеце током ове изузетно тешке транзиције", према опису прикупљања средстава.
Циљ прикупљања средстава је да помогне оцу да приушти "непосредне потребе дјеце - покривање свакодневних потрепштина попут намирница, подршке за бригу о дјеци и ваннаставних активности које могу вратити осјећај стабилности, радости и рутине у њихов свакодневни живот".
Суђење Линдзи Кленси, оптуженој за убиство своје троје дјеце поништено је у петак након што порота није успјела да донесе једногласну одлуку.
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