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Порота већ шест дана без одлуке о пресуди за мајку која је убила троје дјеце

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04.09.2026 12:26

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Линдзи Кленси гледа поротнике који седе у судници током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Суђење Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце је у завршној фази и чека се да порота донесе једногласну одлуку, али то траје већ шест дана.

Судија Вилијам Саливан поново је отворио засједање тако што је још једном прешао преко упутстава која је дао поротницима у вези са значењем "разумне сумње". Сада је дошло дотле да, како јавља Скај Њуз, све зависи од јдног поротника који нипошто не жели да промијени свој став.

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"И с тим у вези, сада ћу вас замолити да наставите са вијећањем", рекао је.

Судија је већ два пута обавијештен да порота није успјела да донесе одлуку.

Оба пута судија је поротницима рекао да наставе са вијећањем, а на крају је употребио оно што је познато као "dynamite charge", односно посебно судијско упутство којим се поротници подстичу да још једном размотре своје ставове и покушају да постигну сагласност.

Према закону савезне државе, судија не може трећи пут да наложи поротницима да наставе са вијећањем без њихове сагласности.

Кевин Редингтон, адвокат Линдзи Кленси, уложио је приговор на одлуку судије.

"Тражим да се спроведе додатно испитивање", рекао је Редингтон.

"Мој захтјев је да се овај поротник, који одбија да се придржава вашег упутства и стандарда разумне сумње, уклони из пороте."

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Судија је рекао да су његове претходне напомене о "разумној сумњи" биле "искључиво конкретан одговор на конкретно питање које је постављено".

Додао је да не би било примјерено да открије да ли се у овом тренутку слаже "са једним поротником или са њих 11".

Судија је додао да је приговор одбране "забиљежен у спису", након чега је суд поново прекинуо засједање.

"Изгледа да постоји један поротник који одбија да промијени став"

Размјена између судије и одбране указује "да постоји један поротник који одбија да промени свој став", рекао је за Скај Њуз Ник Кејк, адвокат за кривично право.

"Наравно, све мора да буде једногласно", додао је.

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"Изгледа да је једна особа вјероватно доведена у ситуацију да је више других поротника притиска да промијени став."

"Али та особа чврсто остаје при свом увјерењу, што јој је и дозвољено."

(Телеграф.рс)

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Суђење

Линдзи Кленси

Убиство

мајка убила троје дјеце

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