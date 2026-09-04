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Драма у школи у Тузли: Дјевојчица (15) ножем ранила двије ученице

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04.09.2026 11:48

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Школа Горња Тузла
Фото: Аваз

Двије 14-годишње дјевојчице повријеђене су данас у школском дворишту након што им је 15-годишњакиња нанијела повреде хладним оружјем.

Обје дјевојчице су након рањавања возилом Хитне помоћи превезене у УКЦ Тузла гдје им је указана љекарска помоћ и према тренутним информацијама нису животно угрожене.

Полицији пријављена галама, затечене двије повријеђене дјевојчице

У МУП-у Тузланског кантона наводе да је ПС Исток у 9.25 часова запримила пријаву да се из дворишта школе, на подручју града Тузла, чује галама.

”Изласком патроле полиције на мјесто догађаја утврђено је да је дјевојчица (2011), нанијела повреде хладним оружјем друге двије дјевојчице (2012), које су возилом Дома здравља Тузла превезене у УКЦ Тузла, гдје им је указана медицинска помоћ, те је у току утврђивање степена повреда. Према тренутним информацијама дјевојчице нису животно угрожене, док је 15-годишњакиња под надзором полиције”, рекла је портпарол МУП-а Тузланског кантона Аднана Спречић.

Увиђај у току

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, који ће руководити увиђајем на мјесту догађаја.

”Увиђај и друге потребне радње извршиће полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла под надзором кантоналног тужиоца, у циљу расвјетљавања и документовања пријављеног догађаја”, каже Спречић.

У полицији више информација о конкретном догађају нису могли износити у јавност у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Федерације БиХ, те Конвенцијом о правима дјетета.

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Тагови :

вршњачко насиље

рањене дјевојчице у Тузли

Тузла

хладно оружје

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