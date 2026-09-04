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Погођен аеродром у Кијеву, горе авиони

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04.09.2026 12:41

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Погођен аеродром у Кијеву
Фото: Screenshot / X

Украјински медији навели да је руским дроновима погођен аеродром Жуљани у Кијеву.

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се густ облак дима.

Према за сада незваничним информацијама, погођена су и два авиона. Наводно горе два стара путничка авиона совјетске производње "Јак-40".

Авиони, како сенаводи на друштвеним мрежама, нису летјели од почетка сукоба у Украјини.

Такође, не зна се ни број евентуалних жртава, или повријеђених особа.

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Тагови :

Русија

Украјина

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