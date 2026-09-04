Погођен аеродром у Кијеву, горе авиони

Аутор:АТВ редакција
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Украјински медији навели да је руским дроновима погођен аеродром Жуљани у Кијеву.
На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се густ облак дима.
Према за сада незваничним информацијама, погођена су и два авиона. Наводно горе два стара путничка авиона совјетске производње "Јак-40".
Авиони, како сенаводи на друштвеним мрежама, нису летјели од почетка сукоба у Украјини.
Такође, не зна се ни број евентуалних жртава, или повријеђених особа.
РФ ударила по самолетам в киевском аэропорту Жуляны, сообщил депутат Рады Гончаренко. По его данным, речь идет о двух советских пассажирских Як-40. Между тем ТАСС сообщил, что переговорщики США Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5-6 сентября https://t.co/rQDfmBRYZX pic.twitter.com/apVxnaUyxr— DW на русском (@dw_russian) September 4, 2026
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